Вилїванє суфициту

Пред даскельо роками зме мали вельки вилїви рикох. Найбаржей теди страдал Обреновац, алє то нє. було єдине место дзе ше виляли води и направели чкоду и руйнованя. З оглядом яка теди чкода була, политичаре почали обецовац же рики и ярки буду очисцени, же гаци буду пооправяни и змоцнєни, же деценийна нєбриґа за гидро-инфраструктуру будзе виправена. Же поробя шицко цо у їх моци же би ше таке дацо нє повторело. Пейц роки познєйше, ту зме дзе зме – знова ше дзепоєдни рики виляли, найбаржей у реґийох хтори и теди були виляти. Щесце же вилїви, та анї чкода, нє таки драматични як теди.

ОК, диждж падал як кед би ше Природа предумовала чи нас знова вилєє и подави чи нє, а гаци коло рикох ше правя на основи податкох о водостану, та кед даєдна рика за сто роки нє прешла 100 центиметри, вец и охрана чежко же будзе висша од того. Е, тераз, на кельо рикох маме таки гаци адекватни за сторочни води, а на кельо су нїзши лєбо их анї нєт, то уж друга ствар. Щиро поведзено, нє раз ше случело же аж после вилїваня рики гаци змоцнєни лєбо вибудовани. Правда же ми то дакус чудне прето же ше власц нєпреривно хвалї зоз суфицитом у буджету, а нє хаснує тот звишок за ствари хтори можу зопрец потенциялну катастрофу. Тераз нам добра його часц ознова пойдзе на санацию чкоди. Прецо то так, роздумайце сами.

Потенциялно олєгчуюца обставина, окрем нїби потопа, то же наисце уложене до дзепоєдних злївох и рикох. Алє, понеже слово о дзепоєдних рикох, нє шицких, лоґичне обчековац же даґдзе випучи. У цалей тей єдначини хиби ище єден, можебуц найважнєйши, фактор: людски. И тот фактор и у власци, и на терену, и медзи звичайним шветом могол уплївовац на вилїви.

Задумайме так. Дахто на верху гвари: „Гайд, виведзме уж раз шора тей води”. Дата директива, компетентни на терену преценюю стан, перспективи и ризики, и заключеня преноша назад тим горе. Там на верху вец єст даяки фахово персони хтори систематично випланую найефикаснєйши и найекономичнєйши превентивни мири, розкажу треба робиц там и там, тото и тото. И то ше вец пороби, и шицки щешлїви пре добру роботу и же вецей нє буду змачкани.

Медзитим, у пракси, як и звичайно, випадло иншак. У пракси маме старе звикнуце руцац шмеце до яркох, беґельох, потокох и рикох, за початок. Кельо раз сце видзели стари райбачки, каросериї, ґуми, мехи зоз шмецом у каналох и рикох? У пракси маме и узвичаєни ситуациї же нєдостаточно компетентни людзе задлужени за фахово и одвичательни роботи, як и же ше добре плацена робота одроби нїяк.

Нє похопце ме погришно, нє думам же шицки хтори участвую у линиї одлучованя и роботи „упирскали”, реално то нє можлїве. Тиж так, можебуц нїхто анї нє „упирскал”, гайд задумайме же и то можлїве, алє кед же так, вец нам оставаю лєм два можлїви причини за вилїви: потоп як Божа кара, лєбо трио Дїлас, Єремич и Обрадович. Понеже спомнути трио уж роками нє у ситуациї одлучовац бог зна цо, остава диждж. Алє диждж тижнями лял у цалим реґиону, а нє виляли ше шицки рики, лоґичне заключенє же горе спомнута робота даґдзе заш лєм поробена, даґдзе нє. А чом то так, треба ше опитац гевтим хтори одлучую о пенєжу и одлучую дзе, цо и як ше будзе робиц. Нє нужне то лєм прето же би хтошка бул виновати, алє насампредз же бизме уж раз и видзели и почувствовали дацо з того суфициту, хтори тераз знова вода однєше.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

