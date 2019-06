Алексей Сивч, млади и успишни шпивач

Алексей Сивч зоз Руского Керестура, познати виводзач на шицких руских фестивалох, бувша „Гвизда Ґранду” и автор новей писнї по сербски „Моя ти”.

Наш млади, алє уж добре познати и припознати шпивач, свою музичну кариєру започал кед мал лєм седем роки, кед ше заинтересовал грац на гармоники. Алексейово перше ступанє на бину пред публику було на „Червеним пупчу”, а од теди є скоро нєпреривно присутни на сцени. Познєйше ше уписал до Основней музичней школи у Руским Керестуре, дзе му помагал його оцец, добре познати руски уметнїк, Мирон Сивч. Як час цекол, Алексей ше уписал и до Штреднєй музичней школи у Новим Садзе „Исидор Баїч”. Попри школованя у Новим Садзе, вон поряднє участвовал на найвекшим руским фестивалу „Червена ружа” у Руским Керестуре.

Змаганє „За найкрасши глас” на спомнутим фестивалу му принєсло Чобольов хтори ше додзелює хлопом. Тиж, його перша написана композиция у забавним духу на истим Фестивалу достала другу награду. Идуцого, 2010. року, фахови жири му ознова додзелєл другу награду за написану композицию писнї „Кому най повем”, дует, хтори виведол вєдно зоз шестру Николаю Сивч, нєшка одату Афич-Фа. За „Ружову заградку” компоновал писнї у народним духу, а, як гвари, з полнолїтством, удало му ше першираз написац и аранжман, так же є нєшка комплетни автор хтори наставанє єдней шпиванки може реализовац од идеї по наступ. Алексей по законченю штреднєй школи предлужел у музичним напряме и уписал ше на Академию уметносцох у Новим Садзе. Так би, у найкратшим, випатрала Алексейова розвойна драга у музичним швеце.

ПЕРШИ БЕНД „ПИЦИКАТО”

Пред скоро седем роками оформени „Пицикато” бенд, хтори основали брат и шестра Сивчово, вєдно зоз Кристияном Нярадийом зоз Руского Керестура, хтори грал на клавиятурох. Алексей припомагал Кристиянови у граню, а тиж и шпивал вєдно зоз Николаю. Як нас

здогадує, пошвидко почали правиц журки у Младежским доме у Руским Керестуре, а познєйше було поволанки и анґажмани и за свадзби. Зоз преширйованьом бенду удало им ше пойсц до Польскей и там представиц руски писнї. На место Николаї, пришла и Мирослава Даждиу, а познєйше и Саня Дивлякович. На Академиї уметносцох у Новим Садзе упознал велїх товаришох зоз хторима оформел нови бенд под назву ,,Синестезия” з хторим углавним наступали у Сриме, одкаль му и були товарише. Пре вельке интересованє, хлапци мали вше вецей понукнуца наступиц у Новим Садзе. По Алексейових словох, дакус ше обавали з оглядом же познали озбильну новосадску ,,бину” музикантох. Нєодлуга, Алексей достал поволанку шпивац у бенду ,,Жовти амрели”, дзе дзечнє прилапел понукнуце и ту шпива и нєшка.

АВТОРСКА ПИСНЯ ,,МОЯ ТИ”

– Цо ше дотика инспирациї, вше була присутна. Скорей, кед сом писал композиї и аранжмани, вше сом мал дакого хто ми писал тексти, а тераз за тоту писню текст написал я. Жадал сом

написац дацо, а вельки уплїв на шицко тото мала любов. Мал сом єден период стаґнациї, цо ше творчосци дотика кед сом вошол до ,,Жовтих амрелох”. Дакус сом ше улєнївел, алє пошвидко ше шицко врацело на свойо место зоз швидким животом, швидким роздумованьом и погришнима животнима одлуками, та так вибудована и моя перша авторска писня по сербски. Текст и музику написал я, а аранжман сом вєдно зоз колеґом одробел – толкує Алексей.

Перша промоция Алексейовей авторскей писнї була у Беоґрадзе початком мая на фестивалу ,,Майске лєто” на телевизиї ,,Дуґа”, дзе Алексей достал два награди – єдну од публики, а другу фахового жирия за найлєпшу поп писню.

Плани за убудуце Алексей нє жадал шицки одгаднуц, окрем обецаня же и далєй будзе робиц на себе, ище вецей як до тераз.

МУЗИЧНА ЕМИСИЯ ,,ГВИЗДИ ҐРАНДУ”

Тиж пред седем роками, Алексей ше одлучел приявиц на ,,Гвизди Ґранду”, популарну телевизийну музичну емисию змагательного характеру. Перше приявйованє му нє прешло успишно, алє о рок достал информацию же ше отримує авдиция за спомнуту емисию праве у Новим Садзе, и то исти тот дзень.

– Таки нєпорихтани, купел сом себе фляшку води, нїкому сом нїч нє явел и чекал сом шор зашпивац. Одшпивал сом якуш писню и пущели ме до першого кругу змаганя. Теди сом наисце достал супер искуство цо ше дотика шпиваня и обходзеня ґу самому себе. Научел сом як ше професийно треба порихтац за кажди наступ же бим ше

ошлєбодзел треми и нєсиґурносци. После першого круга сом, нажаль, нє прешол далєй, алє то нє було препреченє же бим предлужел шпивац. Праве теди сом и найвецей робел на себе, достал сом вельки порив ґу роботи, вельку инспирацию за писанє и творенє – закончує Алексей.

