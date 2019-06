Закончена настава у основних школох, почал Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и у цалей Сербиї, так и у керестурскей Основней школи, пияток, 14. юния отримани остатнї наставни дзень за школярох основних школох у школским 2018/2019. року, а школяре осмих класох нєшка покладаю Закончуюци испит з мацеринского язика, наютре з математики и 19. юния буду покладац комбиновани тест.

Школяре керестурскей Ґимназиї стреду, 12. юния закончели покладанє матурских испитох, а школяре туристичного оддзелєня у Школи ,,Петро Кузмякˮ Закончуюци матурски испит мали пияток, 14. юния.

На стреду 19. юния будзе и шветочне додзельованє дипломох за обидва напрями Штреднєй школи ,,Петро Кузмяк”, а штредньошколцом настава у 2018/2019. року будзе закончена о тидзень, 21. юния.

