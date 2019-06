Була панахида на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Нєдзелю шицких святих вчера, на рускокерестурским теметове була заєднїцка Панахида за шицких покойних, на хторей попри Керестурцох пришли и особи з других местох хтори ту маю похованих своїх блїзких.

Панахиду служели домашнї священїки – парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта. У краткей казанї парох здогаднул прецо ше приходзи на теметов з тей нагоди, помодлїц ше за души тих цо ту поховани, а потим священїки служели панахиди и на поєдинєчних гробох.

