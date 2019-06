Отримана манифестация „Пришли нам Русадля“

БИКИЧ – Вчера, на швето Сошествиє Святого Духа, у народзе познатше як Русадля, отримана традицийна Културна манифестация „Пришли нам Русадля“ у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“ з Бикичу.

На концерту у Доме култури як госци наступела мишана жридлова шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ з венчиком руских народних шпиванкох у провадзеню оркестра Дружтва.

Наступела и домашня женска шпивацка жридлова ґрупа „Бикичанки“ зоз венчиком руских народних шпиванкох, як и два фолклорни пари з танцом „Козачок“.

После концерту опрез Етно хижи почало зрубованє „майового древка“, а потим друженє предлужене на коктелу опрез будинка основней школи зоз шпиванку и музику.

