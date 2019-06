ШИД – Од вовоторку по пияток у Лєтнєй владическей резиденциї буду отримани осми по шоре Духовни вежби за священїкох зоз Епархиї святого Оца Миколая.

Духовни вежби будзе предводзиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар и обчекує ше учасц коло 20 священїкох.

Казательник будзе монах єзуит Андрий Зелинский зоз Києва, а буду служени и Вечурнї на 18 годзин и молитви на 19, 30 годзин.

