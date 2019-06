Траспортне нєщеце у центру валала

РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера вечар, 16. юния коло 22,10 г. у центру валала ше случело транспортне нєщеце у котрим участвовали два авта, на терен вишла екипа транспортней милициї котри направели записнїк и служба наглей медицинскей помоци.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, єдна превозка ше рушала по Русинскей улїци зоз напряму Крущичу, а друга зоз Кули спрам Оджаку. У превозкох були сами вожаче, обидвоме повредзени, алє нє критично.

Найвироятнєйше же причина нєщесца було нєуступанє першенства преходу, цо и єдна зоз найчастайших причинох векшини транспортних нєщесцох.

