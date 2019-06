Закончени Фестивал українскей култури „Калина” у Вербаше

ВЕРБАС – Того викенду, 15. и 16. юния, у Вербаше отримани 16. Фестивал українскей култури „Калина”. Шицки нащивителє мали нагоду уживац у українскей култури, музики, фолклору и покоштовац традицийну українску кухню.

Перши дзень фестивалу почал у Народней библиотеки „Данило Киш” дзе бул округли стол, а предлужел ше у просторийох КПД „Карпати” дзе була вистава сликох и фотоґрафийох супружнїкох Тамари и Бориса Барановских. Истого вечара була и змагательна часц дзе шпиваче аматере наступели з українскима народнима писнями.

Други дзень фестивалу представени традицийни українски єдла хтори нащивителє могли коштовац, а потим шлїдзела уметнїцка и етно вистава. Шветочни концерт представел ансамбли УКЦ „Кобзар” з Нового Саду, КУД „Иван Сенюк” з Кули, КПД „Карпати” з Вербасу, ДНУК „Коломейка” зоз Сримскей Митровици и УКУД „Калина” з Индїї, а тиж и УКПД „Иван Франко” з Вуковару, УКПД „Андрей Пелих” зоз Шумеча, Здруженє Українцох „Златна класка” зоз Прнявору, Союз Українцох Румуниї и госцох з України. Богату трогодзинову програму дзе представена українска музика, писнї, танци, попри полней сали Центра за физкултуру провадзели и визначни госци – амбасадор України Олександр Александрович зоз супругу, заменїца предсидателя Општини Вербас Миляна Штулич, преосвящени владика кир Георгий Джуджар и велї други.

Фестивал ше отримує од 2003. року у орґанизациї Националного совиту Українцох, и каждoго року є у другим месце, у котрим жию Українци.

