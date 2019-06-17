Русадля преславени и у Коцуре

КОЦУР – Внєдзелю, 16. юния, у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре преславени Русадля по юлиянским календаре.

З нагоди першого дня того швета у церкви служени Служби Божо. По валалє, на своїх обисцох, вирни оквицели облаки зоз желєнима конарчками и квицом.

Пополадню од 15 годзин на малим теметове при крижу о. Владислав Рац и о. Яков Кулич служели панахиду за шицких покойних, а значне число Коцурцох ше пришло помодлїц и здогаднуц своїх милих. По законченей заєднїцкей молитви, служена панахида и на поєдинєчних гробох.

Другого дня Русадльох у церкви будзе мированє, а на Треци дзень того швета коцурски вирни иду до Водици.

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