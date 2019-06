ҐОСПОДЇНЦИ/ДЮРДЬОВ – У церкви Святого Архангела Михаїла у Ґосподїнцох и церкви Рождества пресвятей Богородици у Дюрдьове, вчера дополадня на перши дзень Русадльох служени вельки Служби Божо.

Служби служел о. Михаил Холошняй, а потим у обидвох местох було пошвецанє гробох на теметове.

Нєшка на други дзень Русадльох Служба була на 10 годзин, а наютре на 18 годзин будзе Просительна Служба Божа за добру хвилю.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)