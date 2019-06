Хто нє шпива, тот нє Руснак

Скандиранє зоз фодбалских стадионох з хторим ше моцнєю племенски стереотипи – чувство припадносци ґу свойому и знєважованє процивнїцкого, применлїви и кед бешеда о меншинских националних заєднїцох, та и о Руснацох. Лєм предзнак ше розликує, зависно чи спатраме сами себе, чи други патра на нас. Два интересантни подїї хтори ше случели прешлого тижня тото барз добре илуструю.

З єдного боку, у ґалериї Збирки странских уметносцох Городского музею у Новим Садзе отворена вистава малюнкох Ендия Воргола, шампиона, идеолога и икони ґлобалней поп-култури, и, як цо знаме, найпознатшого Руснака, тє. Русина на швеце. Гоч цалком упитне же у якей мири, окрем можебуц на тим найинтимнєйшим уровню, походзенє и стари завичай одредзели живот, дїло и идеї нюйоркского поп-арт уметнїка, виставу його роботох вшелїяк пойду опатриц нє лєм тоти з нас цо наисце почитую Воргола и шицко тото цо обдумал, порушал и инспировал (та гоч кед би анї нє бул „наш”), алє и тоти цо им славни ексцентрик, його животни стил и становиска анї нє такой таки блїзки (алє є, заш лєм, „наш”). То нїч нє подле, аж напроцив, маме щесца же у городзе хтори претендує буц Европска престолнїца култури шицки можу видзиц есенциялни твори поп-арту. Анї то нїч нє нове, насампредз кед слово о „малих” народох – спомнїме лєм Теслу.

Алє, слика цалком иншака кед векшинске окруженє, та аж и тото сензибилизоване и отворене за розличносци и розлики, пробує спатриц и похопиц меншину, у тим случаю Руснацох. Нєт ту места за Воргола, за уметнїкох, академикох, професорох, инженєрох, космополитох и интелектуалцох. Лєбо за, наприклад, Заводову виставу „Културне нашлїдство през мой обєктив”, хтора у себе ма и мултикултуралносц, и активизем, и младих, и шицко тото цо фундаментални елементи актуалних културних политикох. Вец ше углавним шпива, танцує и рихта госцини з традицийнима єдлами, бо гат, то озда меншини робя. Знова, нїч то нє подле, фолклор, обичаї и традиция, шицко то ми. Алє то нє шицко цо зме. Ґенерално, то найвекши проблем зоз стереотипами – же су нє цалком точни. Прето их так чежко викоренїц.

