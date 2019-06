Живот красни и на ровнїни и при морю

Кед зме на Вельку ноц у миклошевскей порти стретли Веронику Мудри Шестан, анї зме нє думали же єй животна приповедка така цикава. Коло нєй ше бавели тройо дзеци, а єй супруг вше даєдно з нїх тримал на рукох. Пришли обисц своїх, родзину и приятельох, а на лєто вони буду тоти хтори их на морю дочекаю Вероника народзена у Вуковаре, а за одаванку и будованє фамелийних фундаментох вибрала побрежє моря у городу Задру.

– После маґистратури на Правним факултету робела сом два и пол роки у фаху, а вец ше народзел перши син. Кед наполнєл рок, требала сом ше врациц на роботу, алє нє було дзе охабиц дзецко. Супруг уж мал свойо подприємство, та през бешеду и пораду, надумали зме же найлєпше будзе войсц до туристичней бранши и почац ше занїмац з туризмом. Сцели зме мац и вецей дзеци, а дїдове и баби од нас оддалєни вецей як 600 километри, та ше мушело видумац дацо цо би одвитовало и за фамелию, и за роботу – приповеда Вероника.

Єй родичи тиж успишни дїловни людзе, та ше мала од кого учиц, а тото дознаваме далєй у розгварки з нашу собешеднїцу.

– Правда, гвари вона, гоч родичи у цалком иншакей бранши.

РОБОТА У ТУРИЗМЕ

Вероника фирму основала 2015. року, постала єй директорка и каждого року злєпшує понукнуца же би туристом було цикаве.

– Людзе любя мистику, та сом прето дала мено свойому подприємству „Мистична Горватска”. Горватска ма велї природни красоти, а велї з нїх ище нєодкрити и нєвиглєдани. Тиж велї найкрасши локациї скрити, познатим лєм локалним жительом. Жадали зме туристом приблїжиц праве тоти локациї. Виприповедац таки приповедки, пребудзиц у нїх жаданє же би нє пришли лєм раз, алє ше ознова врацели – приповеда Вероника.

– У нашим фокусу нє лєм места на морю, понукаме и туристични дестинациї у нукашньосци, односно у каждей часци Горватскей.

ЛАВАНДА И СУВЕНИРИ З МАСЛИНОВОГО ДРЕВА

– Видумуєме вше дацо нове же бизме були и остали препознатлїви. Так ше муши у такей бранши – предлужує Вероника.

– Одлучели зме же будземе понукац и сувенири. Туристи любя однєсц зоз собу нє лєм памятки у сликох на мобителох и у думкох, алє ище вше любя зоз собу дому однєсц и дацо цо мож вжац до рук и поопатрац. Прето зме до свойого понукнуца положели и предаванє сувенирох справених у Горватскей – гвари Вероника и додава же

за успих у живоце треба ше вельо намагац, буц упарти и нє дзвигац руки од шицкого. Вше єст препреченя, анї єден дзень нє исти, дараз чежше, дараз лєгчейше…

Буц мац, дїловна жена, супруга, старац ше о обисцу, вимага вельку орґанизацию и нєпреривне ученє. Часто мушим одлучиц швидко и вибрац приоритети, а кед слово о дзецох, уключуєм их до роботох и давам им же би окончовали лєгчейши задачи. Лєм так их учиме о живоце, гоч то дзекеди вимага вельки напруженя, алє супруг и я ше дополнюєме, цо нє пороби єдно, пороби друге. Вєдно и ускладзени, можеме шицко сцигнуц, иншак би анї нє могло, толкує Вероника як функционує їх живот.

– Любим же сом самостойна, же сама одредзуєм як будзе випатрац мой дзень, ище кед ми ше при тим укаже же сом потрафела идею хтора ми була того дня на розуме, нє криєм радосц и задовольство – приповеда Вероника хтора у своєй туристичней аґенциї орґанизує вилєти, змесценя у готелох и приватних обєктох, резервує хижи, та и луксузни апартмани кед клиєнти таке глєдаю. Порихтаю клиєнтом аж и авто, ладю або яхту, а понукнуца маю за цалу Горватску. Медзи иншим, маю и team building, пренашли ше и у здравственим, ловним и роболовним туризму.

ЧЕКАМ МОЇХ З РОВНЇНИ

– Найбаржей ми хиби моя фамелия, людзе зоз котрима сом ше дружела, славонски менталитет зоз найвекшим шерцом на швеце – покус з носталґию приповеда Вероника. Алє город Задар барз красни, ма 3 000 роки длугоку и интересантну историю котра ме одушевела. Жиєм ту уж осем роки, звикла сом ше, а и людзе ме прилапели, приповеда наша собешеднїца.

– Думам же ше ми, Руснаци, лєгко вшадзи присподобиме а и цикави зме другим хтори ше нє так часто стретаю з нами. Вшадзи дзе сом пошла, вшадзи ше интересовали хто сом, цо сом… Любов ме зоз Славониї одведла на морйо, до Задру, алє то анї нє так подло, тераз шицки мойо зоз Славониї маю дзе присц, маю дакого свойого – з ошмихом приповеда Вероника.

Поволуєм шицких же би пришли опатриц Задар, було би ми мило привитац каждого хто ма дзеку присц и уживац у варошу на морю – гвари вона.

НОВОСЦИ У АҐЕНЦИЇ

Тих дньох у Верониковей аґенциї ма буц отримана презентация нового продукту. Слово о виртуалним упознаваню Задру през историю. На тей презентациї будзе похаснована модерна технолоґия хтора през виртуални окуляри у 3Д технїки укаже як тот город випатрал през историю, а аудио водзач на седем язикох будзе прекладац о найзначнєйших хвилькох у його историї.

– Тот нови продукт понукаме шицким, домашнїм людзом зоз Задру, а вец и туристом з велїх жемох, та аж и школярским екскурзийом, дзе дзеци на нови способ годни упознац тот барз красни город – гвари на концу Вероника Мудри Шестан.

