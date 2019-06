Побиди фодбалерох зоз шидскей општини

ШИД – У предостатнїм, 29. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ОФК „Бикич” дома победзел Злогу з Чалми зоз 3:1, Обилич 1993 зоз Куковцох победзел Гранїчар з Обрежу з 5:2, а Гайдук з Вишнїчева победзел Напредак зоз Жарковцу з 4:2.

На таблїчки Гайдук треци зоз 57 бодами, Обилич 1993 пияти зоз 50, а ОФК „Бикич” шести зоз 47 бодами.

На нєдзелю у остатнїм, 30. колє, у Бешенову БСК дочекує ОФК Бикич, Младосц зоз Будяновцох дочекує Гайдук, а у Воґню Злога дочекує Обилич 1993.

