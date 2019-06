Нєшка конференция о правох меншинох у бувшей СФРЮ

НОВИ САД – Конференция о статусу и положеню националних меншинох у державох хтори настали з розпадованьом СФРЮ будзе отримана нєшка у Ґалериї Матици Сербскей, На площи ґалерийох ч. я.

Тота конференция то лєм єден з даскелїх тематских округлих столох хтори у проєкту под назву „Интеґрациї и питанє националних меншинох”.

Значносц того диялоґу видно и у тим же на конференциї буду участвовац, попри експертох зоз Словениї, Горватскей, БиГ, медзинародней заєднїци и представнїки националних меншинох. Спред Покраїнскей влади учашнїкох привита и єй подпредсидатель и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михаль Нїлаш.

Конференцию орґанизовал Центер за реґионализем зоз потримовку Ханс Зайдел фондациї хтора основана 1966. року у Минхену зоз широку лепезу дїялносци, медзи иншим, у обласци образованя, унапредзеня порозуменя медзи народами, творенє успишних формох привредзованя и єднакосци у шансох за шицких.

