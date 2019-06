Столнотенисере Русина на державним першенстве

НОВИ САД – Столнотенски клуб „Русинˮ з Руского Керестура участвовал на державним першенстве за младших кадетох 8. юния у Новим Садзе, алє ше им нє удало пласовац до полуфиналу.

На першенстве були приявени 10 екипи, подзелєни були до трох ґрупох и першопласовани ишли до полуфинала. СТК „Русинˮ бавел у ґрупи зоз СТК „Нови Сад” од хторого страцел змаганє зоз 1:3, и з екипу СТК „Стенесˮ зоз Зренянину хтору победзел зоз 3:0, алє друге место нє було достаточне за полуфинале.

За екипу Русина бавели Матей Сабадош, Александар Шанта, Иґор Фейди и Матей Макаї, а водзел их предсидатель Клубу Драґан Ковачевич.

По його словох, кед би Русин мал кус вецей щесца у жребу, могол буц и лєпши резултат, алє су и так задовольни з тоту младу екипу.

Иншак, Русиново екипи кадетох и младших кадетох у праве законченей сезони бавели на бодовних турнирох А катеґориї и на поєдинєчних и екипних першенствох Сербиї и Войводини, а найвекши успих, 4. место, посцигли младши кадети на екипним першенстве Войводини.

Сениорска Русинова екипа бавела у Заходнобачкей лиґи и после 10 змаганьох першенство закончели на 3. месце на таблїчки.

У тей сезони у шицких катеґорийох за Русин бавели Михайло Сабадош, Стефан Горняк, уж спомнути Матей Сабадош, Александар Шанта, Иґор Фейди, Матей Макаї, як и Мартин Пашо и Велько Шомодї. З нїма робели тренере София Ковач, Драґан Ковачевич и Стефан Горняк.

