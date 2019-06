На першим „Кантри фестивалуˮ госци зоз ЗАД и Врнячкей Банї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Тарґовацким центру при пияцу, у орґанизациї погосцительного обєкта „Винтидж гилˮ власнїка Йовици Ґецана, будзе отримани перши „Кантри фестивалˮ од 19–23. юний, у вечарших годзинох.

Фестивал почнє 19. юния на 21 годзин кед ше отрима „After School Partyˮ за младеж, у „Винтидж гилу ˮ. Будзе то журка з нагоди законченя школи котра почнє вечар на 21 годзин.

Кухарска часц фестивалу будзе отримана од 20–22. юний, з тим же 20. юния погосцителє и привреднїки зоз Тарґовацкого центру буду пририхтовац єдла сербскей кухнї, 21. юния буду варени руски єдла котри пририхтаю жени зоз Здруженя „Байкаˮ, а варени єдла америцкей кухнї буду готовени 22. юния. Варенє єдлох ше почнє пририхтовац од 19 годзин, а наварене годно коштовац коло 20 годзин.

През три днї, од 19–21. юния буду, тиж у вечарших годзинох, за дзеци орґанизовани и розгварки о кошарки зоз америцкима тренерами, як и свойофайтови „пошвидшаниˮ тренинґ за заинтересованих.

Ґоспел концерт на пияцу 23. юния на 20 годзин отрима ґрупа „Гепи дейˮ з Врнячкей Банї, зоз чим ше и закончи перши „Кантри фестивалˮ.

