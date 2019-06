Почали Закончуюци испити и у коцурскей школи

KOЦУР – Вчера, 17. юния, почало покладанє Закончуюцих испитох за школярох осмих класох основних школох, та так и у Основней школи у Коцуре. З покладаньом тих испитох школяре законча свойо основношколске образованє, а то тиж представя и услов за упис до стреднїх школох.

Перши испит хтори школяре покладали бул зоз сербского, односно мацеринского язика, нєшка покладаю тест з математики, а ютре, 19. юния буду покладац комбиновани тест з биолоґиї, хемиї, физики, историї и ґеоґрафиї.

На пияток, 21. юния, буду обявени прелиминарни резултати. Боди хтори витворени на основи успиху у основней школи ше поздаваю з бодами витворенима на Закончуюцих испитох. Пред тим, школяре пополня лїстину жаданьох хтору буду придавац по обявйованю конєчних резултатох хторе плановане за 27. юний.

Розпорядок упису школярох до школох будзе обявени 7. юлия, а 8. и 9. юлия будзе и сам упис до стреднїх школох.

Други уписни круг за школярох хтори ше нє уписали у першим кругу почина 8. юлия кед ше и придава лїстина жаданьох.

