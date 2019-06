НОВИ САД – Роботне цело Проєктни биро Националного совиту Руснацох ютре отрима другу порядну схадзку.

Члени Проєктного бироу ше зиду у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох на 11 годзин.

