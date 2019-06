Искрово пионире указали найлєпши фодбал

КОЦУР – У Новим Орахове всоботу, 15. юния, у рамикох XXVIII Спортских бавискох (СБ) „Яша Баков”, отримани турнир у малим фодбалу за пионирох.

На турниру участвовали 5 екипи – домашнї КУД „Петро Кузмяк”, РКЦ зоз Нового Саду, ФК „Искра” зоз Коцура, ФК „Русин” зоз Руского Керестура и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

Бавело ше по системи кажде зоз каждим, а побиднїка одлучовали медзисобни змаганя екипох. Горучава на терену нє зопарла младих фодбалерох же би указали добре бависико и наисце квалитетни фодбал.

Найлєпши фодбал на тот завод бавели пионире коцурскей Искри, котри зазначели шицки побиди и освоєли перше место. Друге место освоєла екипа Бачка 1923 зоз Дюрдьова, треци були домашнї, штварти Русин зоз Руского Керестура, а пияти РКЦ зоз Нового Саду.

Шлїдуюци турнир котри ше будзе бавиц у рамикох СБ „Яша Баков” будзе у одбойки 29. юния у Руским Керестуре.

