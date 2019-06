Добре бависко и заслужена побида у першим змаганю у баражу

КОЦУР – ФК „Искра” зоз Коцура и того року виборела бараж за пополньованє Войводянскей лиґи сивер, а перше змаганє полуфинала у баражу коцурски фодбалере одбавели внєдзелю на домашнїм терену процив ФК „Герцеґовец” зоз Ґайдобри и победзели зоз резултатом 2:1.

Обидва ґоли за Искру дал капитен Дамян Ґубаш.

Стадион у Коцуре на тот завод бул полни, а окрем Коцурцох на змаганє пришло вельке число навиячох зоз Ґайдобри, та атмосфера на стадиону була як на дерби змаганьох першей лиґи. Окрем зоз Ґайдобри, було надосц патрачох зоз цалого околїска, як и зоз Руского Керестура.

Змаганє було интересантне, оштре, а бавяче и попри велькей горучави „гинули” за кажду лабду. Искра була лєпша у цалим змаганю и могла на реванш до Ґайдобри пойсц и зоз вельо вигоднєйшим резултатом. Попри трох-штирох стоодстотних шансох котри бавяче премахли, Искри тиж так понїщени два ґоли гоч ше векшина тих котри патрели змаганє склада же були реґуларни.

Реванш змаганє баражу исти екипи буду бавиц на штварток у Ґайдобри, а управа клуба поволує шицких симпатизерох Искри же би пошли до Ґайдобри потримац фодбалерох же би ше ище єден крочай приблїжела ґу цилю, а то пласман до Войводянскей лиґи. Змаганє почнє на 18,30 годзин.

У другим полуфиналним змаганю ФК „Кридла Країни” зоз Бачкей Паланки победзели у Равним Селу домашнї ФК „Пролетер” зоз резултатом 2:1.

