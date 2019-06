НАЙНОВША ВИСТКА: Тест з математики премесцени за штварток

БЕОҐРАД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Министерство просвити Сербиї нєшка рано сообщело же покладанє з математики у рамикох закончуюцих испитох за школярох осмих класох, преложене за штварток.

За тераз нєт урядовей информациї прецо испит преложени, а зоз Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре визначели же ше термин комбинованого теста нє пременї, останє стреду од 9 до 11 годзин, а тест з математики преложени за штварток 20. юний тиж од 9 до 11 годзин.

По нєурядових информацийох, як преноша други медиї, тест преложени прето же у єдней школи отворени резервни мещок зоз тестами и на тот способ загрожена процедура.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)