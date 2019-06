ДЮРДЬОВ – Покладанє Закончуюцого испита за школярох осмих класох основних школох тирва и у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове.

Вчера покладали мацерински язик, наютре 19. юния од 9 годзин школяре буду покладац комбиновани тест, а на штварток з математики, як Рутенпрес уж обявел.

У дюрдьовскей школи закончуюци тест поклада шейдзешат єден школяр, медзи нїма шесцеро школяре, матуранти руского оддзелєлня котри вчера покладали руски язик як мацерински.

