РКЦ на Фестивалу „Танцуй, танцуй…”

ГЛОЖАНИ – У амфитеатру на отвореним, хтори состойна часц Спортско-рекреативно-просвитного центру у Гложанох, на 49. Фолклорним фестивалу „Танцуй, танцуй…” наступела и фолклорна ґрупа ветеранох зоз Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду.

Традицийно Фестивал „Танцуй, танцуй…” почина зоз шветочним дефилеом по улїцох Гложанох, дзе ше на каждей крижней драги заграло и потанцовало, та и Руснаци одтанцовали „парадичу”. Зоз приходом до амфитеатру, шветочно подзвигнута застава Фестивалу и на бини ше зменьовали танєчни ансамбли.

Медзи вецей як 20 фолклорнима ґрупами зоз местох у хторих Словаци маю здруженя, та и зоз иножемства, у ревиялней часци зоз „Рускима танцами” на бини наступела фолклорна ґрупа ветеранох зоз РКЦ.

Фестивал „Танцуй, танцуй…” отримани, 15. юния, а циль му пестованє и очуванє музики, шпиванки, танцох и обичайох Словакох.

