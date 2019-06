Ма уж штири медалї

Єлена першу златну медалю освоєла на Отвореним першенстве Славониї у Горватскей, потим златну медалю у Нїтри у Словацкей и вец златну и стриберну медалю на Европским першенстве у Новиґраду, у Горватскей.

Борительни спорти популарни и у малих штредкох, та попри найпознатшого каратеа, остатню децению ше одомашнює и теквондо. Клуб єст у Кули, а єдна з його членох и млада Єлена Чизмар з Руского Керестура, хтора за останї пол рока на медзинародних змаганьох уж освоєла три златни и єдну стриберну медалю.

Єлена школярка першей класи Штреднєй фаховей школи у Червинки, поживови напрям, а теквондо тренира два роки, правда зоз длугшу паузу. О тим як ше така нїжна дзивочка заинтересовала за тот корейски спорт, дзе ше биє з процивнїком, виприповедала нам сама.

– О теквонду сом дознала кед на Олимпияди победзела наша Милица Мандич, патрела сом єй борби

и на интернету и то ше ми барз попачело. Правда же вона тренира ВТФ, другу файту теквонда, котра кус иншака як наша ИФТ, то ме прицагло, та сом пожадала и сама почац тренирац. Мац ме потримала, та ше интересовала дзе єст клуб. На єй интересованє зоз Кули, зоз ИФТ Теквондо клубу „Гайдук”, пристали тренинґи орґанизовац у Керестуре 2015. року, же би ми нє мушели путовац до Кули, бо ше теди велї дзеци заинтересовали за тот спорт – приповеда Єлена.

ТРЕНИНҐИ ТРИ РАЗ ДО ТИЖНЯ

Вона теквондо у Керестуре тренирала рок и

пол и после паузи, влонї ше ознова врацела ґу тому спорту и тераз тренира у Кули.

– На тренинґи путуєм три раз до тижня и нїч ми нє чежко, бо ме теквондо барз прицагує, поготов же сом уж и медалї освоєла. У Клубу нас єст вельо, бо ми тренираме зоз Зомборцами. У Кули маме и досц младших, вец єст нас зоз желєним пасом, а єст и єдна дзивка зоз чарним пасом. Ту подобнє як и у каратеу дзе єст кати, а ми маме форми. Тиж ше посцигує напредованє по рижних фарбох пасох, єст били, жовти, висши жовти и чарни. Я мам висши жовти пас, бо сом нє робела на змаганьох форми, а рихтам ше покладац за желєни пас. Тота дзивка у Клубу цо ма чарни пас, тренира уж осем роки и ма вельо медалї. То и мнє прицагує же би и я тото посцигла – приповеда Єлена хтору родичи потримую у тим цо люби, гоч оцец Мирко додава же єй надпоминал же ту годна буц нє раз и бита, алє ю то нє одбило.

Як нам указала, од калїченьох ю чува опрема и защита на глави, рукох, ногох, зубох, лєм нє и на бруху, дзе може буц покалїченя и дзе и ключна точка за побиду процивнїка.

ЗМАГАНЯ И У ИНОЖЕМСТВЕ

Єлена як зме спомли, уж була успишна, та освоєла и златни медалї, першу златну у марцу на Отвореним першенстве Славониї у Горватскей, потим златна була у Нїтри у Словацкей, а нєдавно, 13. мая у Новиґраду у Горватскей, на Европским першенстве, Єлена виборела и златну и стриберну медалю.

Дознаваме же пред ню уж 8. юния державне першенство у Малим Зворнику. Но, на тото важне змаганє нє пошла. Требала би пойсц того року и до Румуниї, до Италиї, на лєто до кампу у Греческей, у новембру на шветове першенство до Шкотскей…

Випатра же о Єленових теквондо успихох ище учуєме кед же, як гвари, нїяк нє одступи од свойого велького жаданя, дойсц аж по чарни пас за цо треба ище велї роки трени раня и велї змаганя. Но як видно и по Єлени, кед дацо любиш, нє чежко ци поднєсц и шицки усиловносци, хтори треба прейсц, же би ше посцигло поставени цилї.

ТЕКВОНДО – АТРАКТИВНА БОРЕЦКА СХОПНОСЦ

Теквондо борецка схопносц хтора походзи зоз Кореї. Настала штерацетих рокох прешлого столїтия з вецей розличних борецких схопносцох хтори ше теди вежбало. Мено схопносци походзи од словох ТЕ – цо значи вдериц з ногу, КВОН – вдериц з руку и ДО – цо значи драга, лєбо способ. З другима словами, теквондо схопносц вдереня хтору характерую атрактивни бица з ногу и швидкосц. Нєшка припада ґу найпопуларнєйшим дисциплином хтори нашли свойо место на Олимпийских бавискох. У швеце теквондо тренираю вецей як 100 милиони людзе.

ТЕКВОНДО ПАСИ

У теквондоу єст 10 початнїцки, школярски уровнї – кеупи и 10 майсторски уровнї – дани. Початнїки рушаю од дзешатого кеупу зоз билим пасом; осми и седми кеуп подрозумює схопносц за жовти пас и жовти пас зоз белаву пантлїку. Од шестого по треци кеуп борци ноша белави, белави зоз єдну червену пантлїку, белави зоз двома червенима пантлїками и червени пас. Шлїдза други и перши кеуп, кед маю на себе червени пас зоз єдну чарну пантлїку и червени пас зоз двома чарнима пантлїками. Борец хтори сцигол по перши дан ноши чарни пас.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)