Дюрдьовчанє наступели у Свиднїку

ДЮРДЬОВ – Аматере Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова пондзелок ше врацели зоз госцованя у Свиднїку у Словацкей, дзе всоботу и внєдзелю, другого и трецого дня Фестивала, наступели на 65. Швету култури Русинох-Українцох Словацкей и там представяли Руснацох зоз Републики Сербиї.

Дюрдьовчанє ше представели зоз танцами виводзацкей фолклорней ґрупи – „Дюрдьовски мотиви”, „Тропотянка” и „Гуцулка”. Дзивоцка шпивацка ґрупа одшпивала даскельо шпиванки, а шестри Валентина и Тамара Салаґ наступели у дуету. Як солистки публики ше представели Єлена Горняк и Валентина Салаґ. Аматерох у шицких танцох и шпиванкох провадзел тамбурови оркестер Дружтва.

На драгу з аматерами одпутовали и члени Управного одбора Дружтва, жени котри помагали дзивчатом же би ше поприберали до пасових сукньох и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

Швето култури орґанизую Союз Русинох-Українцох Словацкей, Прешовски самоуправни край и Музей українскей култури Словацкого народного музею.

