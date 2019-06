У РКЦ-у нєшка вистава малюнкох Лари Петкович

НОВИ САД – Вистава малюнкох младей уметнїци Лари Петкович будзе отворена на 19,30 годзин, у новосадским Руским културним центру.

Першу самостойну виставу мала у Дюрдьове у КУД-у “Тарас Швеченко” 2017. року, другу у Новим Садзе у “Театру 34” 2018. року, потим єй малюнки були виложени у рамикох Фестивалу рускей култури “Червена ружа” у Руским Керестуре 2018. року, як и под час отвераня Младежского културного центру у Новим Садзе 2018. року.

Хвильково єй найвекшу инспирацию виволую пейзажи, найвецей древа и контраст слунковей шветлосци и цинї.

У музичней часци програми наступи Саша Загорянски. Малюнки у РКЦ-у буду виложени тидзень.

