Обновени драги у Коцуре

КОЦУР – Предходних дньох у Коцуре ЯКП „Комуналєц” зоз Вербасу окончело обнову драгох. Як Рутенпрес дознава од одвичательних зоз Месней заєднїци Коцур, то у компетенциї того подприємства з Вербасу. Зоз МЗ послали обвисценє на хторих драгох потребни роботи.

Найочкодованши драги у Коцуре були у улїчки Ошлєбодзеня од центру валала ґу улїчки Иси Секицкого, и драга у улїчки Исе Секицкого котра водзи коло стадиону ФК „Искра”. Асфалт на тих драгох бул барз очкодовани, и числени дзири загрожовали транспорт.

Зоз МЗ Коцур информую же обнова очкодованих драгох планована и надалєй, а тих дньох треба же би почали роботи на драги Коцур–Вербас.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)