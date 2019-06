ШИД – Явне комуналне подприємство „Стандард“ од 1. юлия будзе применьовац нови розпорядок одношеня шмеца зоз обисцох.

З рахунком за прешли мешац, хаснователє услуги достали и писмене обвисценє о новим розпорядку одношеня шмеца за кажду улїцу.

Як за Рутенпрес виявела Славица Сремац, директорка ЯКП „Стандард“, потерашнї розпорядок важел роками, а з нову пременку ше достанє ефикаснєйше одношенє шмеца и шпорованє горива.

