Того викенду будзе Медзинародна наукова конференция

НОВИ САД – VII Медзинародна наукова конференция под назву „Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура” будзе отримана 21. и 22. юния на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Тот Карпатски симпозиюм представя медзинародни сход визначних професорох и науковцох зоз даскелїх европских универзитетох орґанизовани з нагоди 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва и 65-рочнїци снованя Филозофского факултету Универзитета у Новим Садзе.

Першого дня будзе отримане пленарне зашеданє, а викладаня подзелєни на два днї и шейсц сесиї.

Медзинародна наукова конференция будзе шветочно отворена на пияток, на 10 годзин, у прижемю Филозофского факултету, у Кино сали „Зоран Константинович”.

