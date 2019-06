Oпозицийни странки: Министер Шарчевич най задзекує пре скандал на матури

НОВИ САД – Вчера ше у явносци оглашели вецей опозицийни странки вимагаюци задзекованє министра Шарчевича пре чуренє до явносци теста зоз математики, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

– Було би пристойне кед би министер просвити Младен Шарчевич задзековал, або голєм понукнул свойо задзекованє пре стрес котри нєшка дожили школяре и родичи пре прекладанє теста зоз математики, гварела народна посланїца Лиґи социялдемократох Войводини Олена Папуґа у писаним сообщеню. Нєт сумнї же вишлїдзованє утвердзи хто предал тест и же виновати буду санкционовани, и же будзе змени пре тото цо ше нєшка случело. Алє, прешвечени зме же тото нє зменшує одвичательносц министра.

– Од даєдних родичох ше нєшка рано могло чуц же би тест з математики требало одказац, а школяром дац максималне число бодох. Лиґа социялдемократох Войводини предклада же би Министерство просвити вшелїяк нагло розпатрело способи на котри би школяром и родичом були надополнєни або голєм зменшани стрес пре нєшкайши подїї – гвари Олена Папуґа у сообщеню.

Други раз у остатнїх шейсцох рокох держава нє могла на одвитуюци способ орґанизовац покладанє тестох за малих матурантох, указала нєшка Демократска странка Сербиї (ДСС).

Тота странка ше опитала компетентним хто за тото одвичательни и чи дахто будзе зношиц пошлїдки пре тот скандал. „Питаме ше и предсидательки Влади Сербиї Ани Брнабич чи то держава котра ше базує на знаню и образованю”, пише у сообщеню ДСС.

Предсидатель руху „Двери” Бошко Обрадович гварел же „пре таки ствари цали ґенерациї траца довириє до просвитней системи и до вреднованя знаня и роботи”.

Демократска странка (ДС) надпомина же Шарчевич днями бешедовал о безпечносци тестох за малу матуру и прешвечовал явносц же вони на безпечним месце, бешедовал о числу анґажованих инспекторох, полицайох и другого людства на защити тестох.

У сообщеню ДС визначує же би требало превипитац и виродостойносц резултатох закончуюцого испиту з мацеринского язика.

