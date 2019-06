Средства зоз буджету и за Општински огньогасни союз

КУЛА – Вовторок, 18. юния, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич подписал контракт о додзельованю 600 тисячи динарох котри з буджету опредзелєни за Здруженє гражданох Општински огньогасни союз, котре компетентне за Добродзечни огньогасни дружтва на териториї општини.

Спред Општинского союзу контракт подписал Небойша Марянович котри подзековал на средствох а, медзи иншим, визначел же гоч су скромни вони наисце значни за функционованє процивогньовей защити. Плановане же би ше средства опредзелєли за набавку горива за огньогасни камиони и за реґистрованє превозкох.

Спомнути средства Општински огньогасни союз розподзелї на шицки добродзечни огньогасни дружтва зоз општини, цо би требало буц одлучене на идуцей схадзки Союзу тих дньох. На часц тих средствох рахує и Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур, алє як дознаваме ище ше нє зна о якей цифри слово, понеже єст и єдно новоосноване ДОД у Червинки.

На спомнутей схадзки у Општини Кула догварене и же на Дзень добродзечних огньогасцох у Сербиї, 27. септембра, будзе отримана репрезентативна вежба шицких ДОД зоз општини Кула на котрей би була окончена свойофайтова контрола знаня и схопносцох защити од огня особох котри заняти у явних комуналних подприємствох на териториї општини.

