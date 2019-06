РУСКИ КЕРЕСТУР – Жатва ярцу у рускокерестурски хотаре почала ище концом прешлого тижня, а по шицким – перши одкоси нє обецую вельо. Урожай менши як прешлих рокох, просеково ше тлачи коло 30 метери по гольту.

Причини зменшаного урожаю ярцу найвироятнєйше пре майски дижджи, односно зменьованє барз цеплих и жимних зоз дижджом периодох концом априла и початком мая, а потим и налоги инсектох чкодлївцох котри преношели охореня.

Ярцу у рускокерестурским хотаре єст барз мало, тераз ше тлачи статкови, а пивски котрого єст ище менєй плановане почац тлачиц о даскельо днї.

Як дознаваме, на тарґовищу ше озбильно бешедує о цени коло 16 динари за килограм, алє анї єден спомедзи штирох одкупйовачох у валалє нє дефиновал ище вше анї аконтну цену.

За услужне тлаченє у Керестуре потребне видвоїц медзи 5 000 и 6 500 динари, цо остало на уровню прешлорочней цени.

