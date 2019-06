Очисцени сиґурни ярчок, завеже ше часц долїни

РУСКИ КЕРЕСТУР – Долїна котра ше находзи помедзи Роботнїцку улїцу, Русинску, Ленїнову и Новим населєньом будзе завежена зоз часци, пре зменшованє популациї чкодлївцох, окреме лїшкох, котри барз части на тим терену.

Завожовац долїну ше розпочало початком того тижня, а найвироятнєйше же будзе тирвац даскельо днї. Навожи ше зоз глїну котра остала як звишок после чисценя сиґурного ярчку коло Велького беґелю на релациї од брани спрам Крущичу.

Чисценє сиґурного ярчку коло Велького беґелю котри бул зароснути и нєфункционални окончене концом прешлого, а початком того року, а задлужене було ЯП „Води Войводини”.

После сушеня тей глїни, Месна заєднїца Руски Керестур у догварки зоз ЯКП „Руском” принєсла одлуку же би ше завезло спомнуту долїну.

