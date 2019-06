Роби фонтана у центру валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок пополадню, ознова пущена вода у фонтани у центру валала. После даскелїх интервенцийох майстрох зоз ЯКП „Руском” фонтана ознова роби, алє як дознаваме, то лєм дочасове ришенє покля єст води у студзенки.

Найвироятнєйше же фонтана будзе робиц ище цали мешац, як предвидзую майстрове по количестве води у студзенки на котру є прикапчана. Затераз найважнєйше же ришени проблем нєисправней водовей пумпи котра цагала воду, а котра була погубена пре часте затиканє зоз мульом, цо бул тиж и єден зоз главних проблемох затиканя филтерох.

Най здогаднєме, фонтана у центру валала реновирана у септембру 2015. року, за цо видвоєне 576 000 динари, алє як уж на даскельо заводи визначели у Месней заєднїци и ЯКП „Руском”, проблеми пре котри фонтана очежано роби остатнї два роки, нє були облапени з ремонтом, та анї нє могли буц теди предвидзени.

Найвекши проблем же иснує опасносц од пресиханя жридла одкаль ше полнї фонтана, цо новши проблем, а за цо ше розпатра вецей можлївосци як го ришиц, визначел директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди.

