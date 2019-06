Покладанє венцох на Дуклї

СВИДНЇК – У рамикох 65. Швета култури Русинох-Українцох Словацкей, внєдзелю 16. юния, по традициї було покладанє венцох ґу памятнїку погинутим чехословацким вояком на Дуклї, як и ґу памятнїком ґенералови Лудвиґови Свободови, народному будительови Александрови Павловичови и погинутим вояком Совєтскей Армиї у Свиднїку.

Попри делеґациї орґанизаторох фестивала, Союзу Русинох-Українцох Словацкей, Прешовского самоуправного краю, Городу Свиднїку и Музею українскей култури, у тей церемониї участвовали и иножемни делеґациї з України, Польскей и Сербиї. У нашей делеґациї були представнїки Союзу Руснацох Українцох Сербиї, котрих предводзел Микола М. Цап.

