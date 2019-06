МОРОВИЧ – На мостох на рикох Босут и Студва реконструовани давно дослужени асфалт хтори загрожовал безпечни транспорт.

Роботи реконструованя финансовала Општина Шид, алє точна цена спомнутих роботох нє наведзена у сообщеню.

Окрем особних автох, прейґ мостох преходза и трактори и терховни превозки.

