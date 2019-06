У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована ширша репортажа зоз промоциї Святого писма на руским язику хтора отримана прешлого тижня у Новим Садзе.

Пририхтани и даскельо перли панонского моря, односно Войводини, хтори пририхтали Марина Сабадош и Златко Рамач, а треца часц емисиї пошвецена здогадованю на Мирона Жироша, чий портрет 2006. року знял Мирко Канюх.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

