Затераз прилапени єден проєкт

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера отримана друга порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро.

Члени Роботного цела на схадзки бешедовали о актуалних конкурсох, як и о потераз апликованю на обявени конкурси од початку того рока.

На схадзки констатоване же тирваю два конкурси, а то конкурс преґгранїчного сотруднїцтва ИПА фонда помедзи Сербию и Мадярску. Конкурс ше одноши на спорт, културу, шлєбодни час и чуванє природи, а могол би буц интересантни Руснацом у обласци култури. Достати средства би ше дзелєло зоз партнером у Мадярскей. Кед слово о апликованю на тот проєкт, очежуюца околносц то же би апликанти требали обезпечиц 15 одсто средствох од вредносци проєкта. З оглядом же у питаню велька сума пенєжу хтори наменєни за тот проєкт, чежко же ше годно обезпечиц спомнуту инициялну суму.

Други актуални конкурс то ЕРАЗМУС+ хтори би требали реализовац млади. Плановане же би ношитель проєкту було Коцурске здруженє младих „КУМ”. Проєкт ше вола „Руснаци Европи”, а партнере би були млади зоз Горватскей и Польскей, хтори сиґурни. Проблем же би ше до проєкту требали уключиц ище держави, як надпомнуте, млади у Словацкей резервовани, а млади України маю жаданє, алє им державна порцийна политика очежує апликованє.

На схадзки винєшени податок же од початку того рока по нєшка наша национална заєднїца, институцийно и поєдинєчно, апликовала на 21 проєкт од хторих два одбити, а затераз лєм єден одобрени.

