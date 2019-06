НОВИ САД – Свою штварту порядну схадзку нєшка отрима Вивершни одбор.

Схадзка будзе отримана на 11 годзин, у просторийох Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре.

