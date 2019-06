У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец пияте тогорочне число новинох „Руске слово” нашим читачом понука лєтню шему, цо значи же ознова маме нагоду на другим боку читац „Интермецо”, а на остатнїх бокох рубрику „Хладок и горуци тепши”, дзе зме поволали заинтересованих читачох най посилаю рецепти своїх облюбених рецептох.

Рубрика „Тижньовнїк” спатра актуалну ситуацию зоз покладаньом Закончуюцого испиту, док „Нашо места”, медзи иншим, зазначели манифестациї „Пришли нам Русадля” у Бикичу, „Калина” у Вербаше, маскенбал оводашох у Керестуре, а ту и напис о безпечним купаню на такволаних дзивих плажох у општини Жабель.

„Економия” спатра яки будзе тогорочни урожай жита и продукция бостану у Дюрдьове.

„Култура и просвита” зазначела промоцию Святого писма у Новим Садзе, госцованє дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” на Фестивалу у Свиднїку у Словацкей, а пише и як привитани будуци першокласнїки у керестурскей и коцурскей школи.

У рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” и розгварка зоз Стефаном Кокошковим зоз Горватскей.

На бокох рубрики „Духовни живот” пише як преславени Русадля у дзепоєдних наших парохийох, и о Першей причасци котру прияли наймладши у Руским Керестуре, Коцуре и Новим Садзе.

„Спорт”, медзи иншим, приноши виску о тим як закончени турнир у малим фодбалу за пионирох у Новим Орахове у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, алє спатра и як керестурски столнотенисере закончели тогорочну сезону.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

