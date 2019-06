Подзелєни дипломи матурантом штреднєй школи у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром штвартих класох Ґимназиї и туристичного напряму Школи ,,Петро Кузмякˮ вчера, 19. юния, шветочно додзелєни дипломи о законченим штредньошколским образованю..

У голу керестурскей Школи, школяре трецих класох Ґимназиї пририхтали шветочну програму на хторей читали свою поезию, литературни состави матурантох на тему розходу, шпивали и грали на гушлї и ґитари.

Зоз пригоднима словами, од матурантох ше одпитали и їх оддзелєнски старшинове – Наталия Будински, Александар Алексич и Бояна Милянич вєдно зоз директорку Школи Хелену Пашо Павлович, хтори матурантом на концу програми уручели Вуково дипломи и дипломи за закончену штредню школу, а тиж и преглашели школярку ґенерациї Даяну Недич хтора закончела напрям туристичного технїчара.

Штредньошколску наставу у 2018/2019. року закончели вкупно 36-еро матуранти Ґимназиї, од чого 17-ецеро у руским и 19-ецеро у сербским оддзелєню, як и 21 матурант Туристичного оддзелєня, и шицки школяре положели матурски испит.

