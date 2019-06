Успихи керестурских школярох зоз ангийского и нємецкого язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – На седмим Медзинародним змаганю зоз страних язикох „Willkommen 2019.ˮ хторе отримане 18. мая у Основней школи „Петро Кузмякˮ, школяре Основней школи и Ґимназиї посцигли значни успихи.

На змаганю зоз английского язика школярка штвартей класи Основней школи Лана Штранґар завжала 8., а Даниел Надь 39. место од 357 школярох штвартих класох. У Ґимназиї, школярка другей класи Николина Кондич завжала 36. место, док школяре трецей класи, Оґнєн Дудаш 10., а Ивана Ґлиґорич 20. место на змаганю зоз английского.

З нємeцкого язика Ґлориян Штранґар, школяр шестей класи Основней школи, завжал 3. место, а школярка трецей класи Ґимназиї Катарина Малич завжала тиж 3. место.

Змаганє орґанизовали професорки английского язика Андреа Бучко и Лїляна Фина, як и професорка нємецкого язика Сашка Спасич.

Змаганє „Зоз знаньом през Европуˮ („Znanjem kroz Evropu“) отримане у орґанизациї Нємецко-австрийского културного центра зоз Кралєва, а у тим медзинародним проєкту попри Сербиї, участвовали и Чарна Гора, Македония, Горватска, Босна и Герцеґовина, Румуния и Мадярска.

