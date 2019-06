Искра на крочай од Войводянскей лиґи

КОЦУР – ФК „Искра” зоз Коцура вчера, 20. Юния, у Ґайдобри одбавела реванш змаганє полуфинала баражу за пополньованє Войводянскей лиґи сивер и победзела зоз резултатом 1:0.

Ґол за Искру дал Марян Малацко.

Коцурских фодбалерох и на тим змаганю провадзело вельке число навиячох зоз Коцура, Вербасу, Руского Керестура и околїска, а на самим стадиону було вкупно коло 1 000 патрачох.

У напартим змаганю, у котрим и домашня публика вершела вельки прицисок на судийох, фодбалере Искри нє подпадли под прицисок и одбавели твардо, тактично барз добре, та заслужено победзели и пласовали ше финалу баражу, у котрим буду бавиц процив екипи Кридла Країни зоз Бачкей Паланки.

Перше финалне змаганє на програми на стреду 26. юния у Коцуре.

