Отримана пригодна програма з миґрантами

БЕРКАСОВО – У ресторанє „Далас“ вчера, 20. Юния, Фондация Ана и Владе Дивац з пригодну програму означела 20. юний, Медзинародни дзень вибеженцох и миґрантох.

Спред Фонадациї шицких привитал Мирослав Лубурич хтори гварел же циль програмних активносцох лєпше упознаванє миґрантох и домашнїх жительох под назву „Славме розличносци“.

Лубурич з тей нагоди надпомнул же отримани и други активносци Фондациї у обласци еколоґиї и защити животного штредку, а по нєдзелї буду отримани и спортски активносци дзе дзеци миґранти буду госци ФК „Раднички” у Шидзе на тренинґу, а буду бавиц и змаганє.

Спред орґанизациї „OXFAM“ хтора з гуманитарнима орґанизациями „CARE“ и „CARITAS“ Марко Савио гварел же тот конзорциюм задлужени за обезпечованє костираня миґрантох у Сербиї у 13. Прилапююцих центрох.

На сходзе були и три фамелиї миґрантох з Ирану хтори змесцени у Прилапююцим центре у Шидзе, а хтори участвовали у такволаней активносци „Живи кнїжки“ дзе дахто з представнїкох локалного жительства шедзел з нїма за столом и з помоцу прекладателя ше лєпше упознали.

