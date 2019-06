Малюнки Лари Петкович виложени у РКЦ-у

НОВИ САД – Стреду, 19. юния, у просторийох Руского културного центру (РКЦ) отворена вистава малюнкох и рисункох младей подобовей уметнїци Лари Петкович зоз Нового Саду.

Виставу представела и отворела професорка Єлена Бєлица, а присутних привитал член Управного одбору Руского културного центру Иван Канюх.

Лара Петкович свою першу самостойну виставу мала у Дюрдьове 2017. року, а другу у Новим Садзе 2018. року.

Роботи єй були представени и у рамикох Фестивалу рускей култури „Червена ружа” у Руским Керестуре, а тиж и на отвераню Младежского културного центру у Новим Садзе прешлого року. Хвильково єй найвекшу инспирацию виволую пейзажи, найчастейше древа и контраст слунковей шветлосци и цинї.

У музичней часци два композициї на клавиру одграл Саша Загорянски.

Малюнки у РКЦ-у годни поопатрац по шлїдуюцу стреду.

