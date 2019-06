На „Кантри фестивалуˮ нєшка дзень рускей народней кухнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байкаˮ нєшка, другого вечара на „Кантри фестивалуˮ, представи нашу народну кухню зоз єдлами котри сами пририхтаю.

Вредни жени зоз „Байкиˮ пририхтаю єдла котри уж традицийно длугши час рихтаю, а то уж надалєко познати капущанїки, череґи, белюш, поґачи зоз шкварками, а будзе и замешки, ґомбовци… Будзе понукнуте вєдно коло дзешец файти єдлох. Деґустация руских єдлох ше нє будзе наплацовац, а покоштовац их можу шицки Керестурци, алє и їх госци.

Попри тим, будзе орґанизована и вистава ручних роботох Здруженя, а виложени ручни роботи, керпари и сувенири, годно и купиц.

