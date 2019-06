Ноцни турнир у малим фодбалу почина наютре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ноцни турнир у малим фодбалу у Руским Керестуре почнє нєшка з вицагованьом парох у просторийох орґанизатора Спортского дружтва „Русин” у Старей школи. Змаганя почню наютре, 23. юния.

Турнир предвидзени за сениорски екипи, пионирски (дзеци народзени 2005. 2006. и 2007. року), екипи младших пионирох (народзених 2008. року и младши), як и екипи ветеранох.

Котизациї за сениорох виноши 10 000 динари за екипу, за младши селекциї 2 000 дин., а за екипи ветеранох 5 000 динари по екипи.

Награда за 1. место виноши 100 000 динари, за 2. место 30 000, а за 3. место 20 000 динари. У шицких катеґорийох буду додзелєни и окремни награди за найлєпшого бавяча, ґолмана и ґолґетера, a за нащивительох кажди вечар наявена томбола.

Информациї о Турнире мож найсц на Фейсбук боку ФК „Русин”, лєбо достац на телефони 065/51-19-779 (Иван Чапко) и 064/87-29-085 (Ґоран Петкович).

