РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, зоз благодарну Службу Божу, у Водици ше на нєдзелю, 23. юния на 11,30 годзин означи конєц школского року.

После Служби будзе орґанизована закуска и друженє школярох и студентох. Обчекую ше и госци з других местох.

На Службу поволани шицки школяре основней школи, школяре штреднїх школох, студенти и родичи котри на тот способ задзекую Гоподу за закончени успишни школски рок.

