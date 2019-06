Закончени Духовни вежби за священїкох

ШИД – Вчера закончени осми по шоре Духовни вежби за священїкох зоз Епархиї святого Оца Миколая у присустве преосвященого владики кир Георгия Джуджара и 16-ерих паноцох зоз наших парохийох, у церкви Преображеня Господнього и будинку Лєтнєй владическей резиденциї.

През духовну науку и теми предводзел их як казательнїк Андрий Зелинский, монах єзуит зоз Києва зоз України, а викладаня були збогацени зоз презентациями на видео биме.

Под час тирваня духовних вежбох, по словох домашнього пароха о. Михайла Режака, були служени и ранши Служби Божо и Вечурнї на хторих присуствовали и вирни, а служени и панахиди за упокоєних владикох и священїкох.

