МК Ґрупа у Вербаше будує биоенерґану

ВЕРБАС – Як наявела МК Ґрупа, зоз своїм членом-компанию МК Биоґаз, у Вербаше у септембру того року почнє вибудов пошореня за доставанє електричней енерґиї зоз биомаси.

У сообщеню назначене же тераз роботи у проєктней фази, а преценєна вредносц инвестициї 8,1 милиони еври. За тот проєкт МК Ґрупа усвоєла ришенє яке дали Wabio Technologie GMBH зоз Нємецкей.

Преценює ше же на рочним уровню будзе випродуковане коло 20 000 меґават-годзини струї, цо задоволює рочни потреби електричней енерґиї за коло 5 тисячи ґаздовства. Зоз МК Ґрупи здогадую же Сербия спада до державох котри маю вельки потенциял у биомаси, алє ше у нас тот потенциял слабо хаснує.

Плановане же би електрана почала з роботу у фебруару 2020. року.

